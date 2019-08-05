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Тюменский "Рубин" выступит на мемориале Николая Парышева

Спорт, 12:09 05 августа 2019

www.hcrubin.ru | Фото: www.hcrubin.ru

Первый матч традиционного турнира клубов Высшей хоккейной лиги памяти Николая Парышева пройдет в Кургане 6 августа. Соперником тюменского "Рубина" станет "Горняк" из Учалов, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

7 августа сибирская дружина встретится с "Челметом" из Челябинска. 8 августа рубиновцы сразятся с местным "Зауральем".

Летом 2018 года тюменский клуб занял на "Мемориале Николая Парышева" четвертое место. В первой встрече "Рубин" по буллитам одолел "Арлан" из Кокшетау (2:1), но затем уступил "Челмету" (1:3) и "Зауралью" (1:4).

Матчи "Рубина" с учалинцами и уральском клубом будут начинаться в 14 часов.

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# Курган , мемориал , ХК Рубин

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