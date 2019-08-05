Тюменский "Рубин" выступит на мемориале Николая Парышева
| Фото: www.hcrubin.ru
Первый матч традиционного турнира клубов Высшей хоккейной лиги памяти Николая Парышева пройдет в Кургане 6 августа. Соперником тюменского "Рубина" станет "Горняк" из Учалов, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".
7 августа сибирская дружина встретится с "Челметом" из Челябинска. 8 августа рубиновцы сразятся с местным "Зауральем".
Летом 2018 года тюменский клуб занял на "Мемориале Николая Парышева" четвертое место. В первой встрече "Рубин" по буллитам одолел "Арлан" из Кокшетау (2:1), но затем уступил "Челмету" (1:3) и "Зауралью" (1:4).
Матчи "Рубина" с учалинцами и уральском клубом будут начинаться в 14 часов.