Жители Горнослинкино получат остановочный павильон

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Строительство остановочного комплекса и разворотной площадки по улице Свердлова в Горнослинкино подходит к завершению, сообщает администрация Уватского района.

"Предусмотрены песчаное основание, труба по кюветной части для отвода воды. Всю площадку отсыплем щебнем, положим дорожные плиты, затем установим остановочный комплекс", – рассказал заместитель директора ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" Петр Демидюк.

Наличие остановки – одно из условий, необходимое для того, чтобы возобновить заезд межмуниципальных автобусов в село. Напомним, в 2018 году проведен капитальный ремонт участка федеральной дороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Около поворота на Горнослинкино демонтирован остановочный комплекс, а ближайшие остановки находятся на расстоянии 30 – 40 км.

Когда остановка будет полностью готова, администрация Уватского района направит заявление в Главное управление строительства Тюменской области с просьбой включить в межмуниципальный маршрут №541 "Уват – Тобольск" заезд в село.

Одновременно ДРСУ-6 завершает асфальтирование одного километра ул. Пионерской в Туртасе, которая ведет к лыжной базе. Услуги спортивного объекта пользуются спросом у населения и в зимний период поток движения по автомобильной дороге увеличивается. Поэтому ремонт данного участка стал приоритетным в 2019 году.

Дорожное полотно расширено с 4,75 метра до 5,5 метра, построена парковка для автомобилей рядом с лыжной базой. В ближайшие дни дорожники укрепят обочины и кюветы. К каждому подъезду предусмотрена щебеночная призма 50 см. Работы на объекте будут закончены в первой декаде августа.