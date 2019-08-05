Пожарные эвакуируют жителей Красноярского края из места взрыва склада боеприпасов

| Фото: 24.mchs.gov.ru | Фото: 24.mchs.gov.ru

Проводится эвакуация населения пос. Каменка, подготовлены пункты временного размещения людей в пос. Горный и Ястребово на базе средних общеобразовательных школ, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.

Силы и средства МЧС России направлены в Ачинский район в связи с пожаром на складе хранения боеприпасов. Напомним, 5 августа в 17 часов 40 минут по местному времени поступило сообщение о взрыве на складе хранения боеприпасов на территории воинской части, расположенной в Каменке Ачинского района.

По предварительным данным, восемь человек пострадали. Всего на предприятии работало более 3 тыс. 700 человек. На горящем складе могут находиться около 40 тыс. снарядов, в том числе калибра 125 и 152 миллиметра.

На место направлены оперативные группы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю и Ачинского гарнизона. Со станции Ачинск и станции Ужур выехали пожарные поезда.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, штатными дежурными расчетами приняты меры по недопущению распространения огня и обеспечению безопасности в месте горения. В настоящее время идет локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники из состава пожарной команды склада.