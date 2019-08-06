Три человека пострадали в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Трое человек пострадали в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск 6 августа. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов.

"В 7 часов 20 минут на 167 километре трассы водитель автомобиля ВАЗ-2110 (с номерами 16 региона), ехавший в направлении Тюмени, предварительно, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью". У грузовой машины были номера 777 региона", — рассказал Евгений Шикунов.

Травмы получили оба водителя. У мужчины 1975 года рождения, управлявшего ВАЗ-2110, диагностировали черепно-мозговую травму, рвано-ушибленную рану, а у находившегося за рулем "Газели" мужчины 1991 года рождения — ушиб грудной клетки. Также пострадал пассажир ВАЗ-2110 — мужчина 1983 года рождения. Он получил черепно-мозговую травму.

Инна Пахомова