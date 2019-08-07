Попытка познакомиться с девушкой привела тюменца к грабежу

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Уголовное дело по факту попытки грабежа возбуждено в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Пьяный мужчина обратил внимание на тюменку, которая на улице распивала алкоголь. Он хотел с ней познакомиться, но получил отказ. Тогда мужчина попытался насильно забрать у нее телефон стоимостью 45 тыс. рублей. Потерпевшей удалось удержать смартфон и вырваться из рук обидчика.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 31-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело.