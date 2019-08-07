Тюменская область вошла в тройку лидеров по объемам ипотечного кредитования в России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Третье место в России по объемам ипотечного кредитования в первом полугодии 2019 года заняла Тюменская область, пропустив вперед лишь Москву и Санкт-Петербург. Такие цифры прозвучали на заседании круглого стола "Строительство, ипотека: итоги первого полугодия, перспективы на второе полугодие 2019 года" с участием представителей кредитных учреждений, застройщиков и риэлторов области, которое прошло 7 августа.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Гариф Ромашкин отметил, что в первом полугодии банк выдал в регионе 4,5 млрд рублей, или 2 тыс. 200 кредитов для покупки жилья, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одна из главных новостей последних недель для россиян, желающих приобрести жилье, - снижение ипотечных ставок в начале августа. Тем, кто выбирает оптимальный момент для кредитования, банкиры рекомендуют обращаться за ипотекой уже сейчас, ведь ставки стали привлекательнее.

"Средневзвешенная ставка по рынку по итогам июня - 10,28 процентов, по данным Банка России. Ставки в ВТБ теперь начинаются от 9,2 процентов, - отметил Гариф Ромашкин. – При этом для многих клиентов становится откровением, что можно получить кредит даже по ставке 5 процентов, которая предусмотрена в рамках программы "Ипотека с господдержкой", которая у нас очень востребована. С июня банк предлагает и рефинансирование по программе, доступное всем, кто подходит под ее условия. Что касается рефинансирования для всех категорий клиентов, то оно сейчас доступно по ставке 9,7 процентов. Если ранее клиент брал кредит по ставке 10-11 процентов, то теперь он может не просто снизить платеж, но и закрыть ипотеку раньше на несколько лет".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участники заседания затронули вопрос об ипотечных каникулах. По мнению управляющего, нововведение не скажется на объемах кредитования. Он напомнил, что в ВТБ и ранее действовали собственные инструменты помощи ипотечным заемщикам, и банк всегда внимательно относился к поддержке клиентов, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Гариф Ромашкин сообщил о создании банком новых цифровых сервисов, связанных с ипотечным кредитованием. Один из них - жилищная экосистема, которая предложит пользователям спектр услуг, связанных с подбором недвижимости, кредитованием, регистрацией и ремонтом. Еще один сервис – VR-ипотека - позволит клиентам совершить виртуальную экскурсию по объектам застройщика, предлагаемым к продаже в других городах.

Татьяна Ковалева