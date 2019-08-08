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ФК "Тюмень" очередной матч проведет в Челябинске

Спорт, 13:48 08 августа 2019

пресс-служба ФК «Челябинск» | Фото: пресс-служба ФК «Челябинск»

Очередной выездной матч ОЛИМП-первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ проведет ФК "Тюмень" 8 августа, сообщает пресс-служба клуба.

Соперником сибиряков "Челябинск", который успешно начал сезон. В первенстве страны уральцы одержали две победы ("Уфа-2" – 1:0, "Лада-Тольятти – 4:0) и сыграли вничью в Перми со "Звездой" – 1:1. При этом единственный мяч они пропустили с пенальти. Забивают у челябинцев только два футболиста – по три гола в активе нападающего Игоря Белякова и защитника Руслана Байтукова.

Набрав семь очков, "Челябинск" занимает второе место в группе "Урал - Приволжье". Лидирует в турнире тольяттинский "Акрон", у которого девять баллов. "Тюмень" с шестью очками по дополнительным показателям находится на шестой позиции.

Последний раз "Тюмень" проводила выездной матч первенства страны против "Челябинска" почти шесть лет назад. Та игра завершилась победой сибиряков – 1:0. Единственный мяч на 90-й минуте забил Евгений Песегов, выступающий теперь за "Сочи" в РПЛ.

Играли тюменцы в Челябинске и в этом сезоне. В 1/128 финала Кубка России они а конце июля победили хозяев в дополнительное время – 1:0. Точным ударом у "Тюмени" на последней минуте матча отметился Артур Газданов.

Игра "Челябинск" - "Тюмень" состоится на стадионе "Локомотив". Начало в 18 часов 30 минут.

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# ФК Тюмень , футбол , Челябинск

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