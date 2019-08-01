Предпринимателям региона расскажут о точках роста

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Серия тренингов "5 точек роста" стартует в Тюменской области с 21 августа, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Это проект для предпринимателей, мечтающих вывести бизнес на новый уровень, получить техники роста и развития компании.

За шесть недель обучения участники программы пройдут пять образовательных блоков: "Упаковка бизнеса", "Персонал", "Трафик", "Продажи" и "Финансы". В программе — 10 лекций и 10 вебинаров от ведущих экспертов и действующих российских предпринимателей.

Участие бесплатное. По окончании обучения выдается сертификат о прохождении школы. Регистрация и программа на сайте. Количество мест ограничено.

Старт программы – 21 августа в Тюменском Технопарке (ул. Республики, 142). Тренинги пройдут в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Голышманово.

Подробнее по телефону: +7 (982) 932-10-19.