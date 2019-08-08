Развязку на пересечении ТКАД с дорогой Тюмень - Боровский - Богандинский готовят к запуску

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение по развязке на пересечении Тюменской кольцевой автодороги (ТКАД) и автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский планируют открыть в августе 2019 года.

Об этом сообщил главный специалист управления автомобильных дорог Тюменской области Леонид Паутов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Он рассказал, что общая протяженность участка составляет 5,8 км. Строительство объекта завершается. Сейчас укрепляют откосы и кладут верхний слой дорожного покрытия на двух съездах.

"Развязка на пересечении кольцевой дороги с трассой Тюмень - Боровский - Богандинский почти готова. Она позволит жителям микрорайонов и Войновки ехать в сторону Тобольского и Велижанского трактов, а также в сторону Федюнинского по оптимальным маршрутам. Кроме того, в обход города пойдет грузовой транспорт", - пояснил он.

Работы по строительству развязки начались в марте 2018 года, завершить их планировалось к ноябрю 2020 года. Однако, как отметил Леонид Паутов, работы идут с опережением почти на год.

Любовь Голышева