Александр Моор: новый Дом культуры построят в Ишиме

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Новый Дом культуры будет построен в Ишиме в соответствии с пожеланиями жителей. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Средства на строительство Дворца культуры в Ишиме уже заложены в трехлетнем бюджете Тюменской области. Могу сказать, что я видел эскизы нового здания. Оно станет настоящим украшением города", – рассказал губернатор.

Проект нового культурного центра сейчас проходит необходимые экспертизы. Он будет полностью готов к воплощению в жизнь к середине осени.

"Это очень важный для нас объект. Ведь за строительство нового Дворца культуры высказались 65 процентов жителей города в ходе рейтингового голосования, которое прошло в день выборов президента России", – отметил глава Ишима Федор Шишкин.

Дом культуры – далеко не единственный социальный объект, который возводится или реконструируется в Ишиме. После завершения строительства детского сада на 140 мест в городе будет полностью удовлетворена перспективная потребность в местах в детских дошкольных учреждениях для ребятишек в возрасте от полутора лет.

Тем не менее, несколько школ и детсадов в городе размещаются в зданиях старой постройки, требующих капитального ремонта, отметил Александр Моор. По итогам рабочей поездки главы региона в Ишим сформирована программа реконструкции этих объектов, которую планируется выполнить за три года. Уже принято решение о выделении средств на разработку проектной документации.

"Ишим очень хорошо продвинулся в работе по приведению в нормативное состояние объектов социальной инфраструктуры. Именно в этом заключается одно из приоритетных направлений деятельности муниципальной власти. На эти цели выделяется значительное количество средств из городского бюджета. А мы охотно помогаем, предоставляя региональное софинансирование", – подчеркнул губернатор.

Евгений Бабенко