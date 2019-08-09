Поддельные купюры выявили в Надыме

| Фото: static.mvd.ru | Фото: static.mvd.ru

Две поддельные купюры номиналом 1 тысяча рублей выявлены в Надыме. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД России по ЯНАО.

Полицейские установили, что в организацию поступили 900 денежных знаков номиналом по 1 тысячи рублей, инкассированные из банкоматов, касс магазинов и предприятий города. При пересчете денежных средств кассир обнаружила два денежных знака с признаками подделки.

Согласно исследованию эксперта, изъятые банкноты не соответствуют по способу изготовления, качеству воспроизведения полиграфических реквизитов и специальных средств защиты аналогичной полиграфической продукции, выпускаемой предприятием Гознак, изготовлены способом репрографии на копировально-множительном устройстве путем цветной струйной печати.

Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег". Ведется следствие.