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В Свердловской области рабочего насмерть придавило металлическим грузом

Происшествия, 17:38 09 августа 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Проверка по факту гибели рабочего на предприятии проводится в Качканаре, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

7 августа 2019 года на слесаря по ремонту оборудования при подъеме груза упала металлическая конструкция в результате обрыва стропы. 41-летний рабочий погиб на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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# несчастный случай , Свердловская область , следствие

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