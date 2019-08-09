В Свердловской области рабочего насмерть придавило металлическим грузом

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Проверка по факту гибели рабочего на предприятии проводится в Качканаре, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

7 августа 2019 года на слесаря по ремонту оборудования при подъеме груза упала металлическая конструкция в результате обрыва стропы. 41-летний рабочий погиб на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.