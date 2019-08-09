День спорта с Росгвардией прошел в Гилевской роще

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Зарядку, соревнования по мини-футболу и волейболу провели сотрудники Росгвардии в Гилевской роще для тюменцев 9 августа, сообщает региональное управление Росгвардии.

"Наши сотрудники и военнослужащие достойно выступают на соревнованиях различного уровня, успешно совмещая службу и спорт. Мы уделяем особое внимание развитию физической культуры и спорта. Желаю всем участникам сегодняшних мероприятий спортивных побед, незабываемых эмоций, радости общения с семьёй и земляками. Начнем с зарядки и зарядимся энергией на весь день, – призвал гостей спортивного праздника начальник управления Росгвардии по Тюменской области,полковник полиции Валерий Лопатин.

Майор Евгений Соколов подготовил комплекс упражнений для зарядки. Взрослые и дети с удовольствием выполняли команды и повторяли за ним движения. Многие жители Тюмени, которые гуляли в этот момент по парку, присоединились к росгвардейцам. А кто не участвовал, с интересом наблюдали за происходящим.

Пока одни делали зарядку, другие участники праздника готовились сдавать нормы ГТО. Ими руководил офицер кинологического центра Руслан Гамидов. Было организовано несколько спортивных точек сдачи норм: по стрельбе, отжиманию, бегу на 100 метров, челночному бегу, подтягиванию и другие.

Претендентов на значок ГТО приветствовали показательными выступлениями военнослужащие-самбисты. Борьба самбо - одна из спортивных дисциплин, включенных в нормы ГТО, а 2019 год, как известно, объявлен годом самбо.

"День физкультурника - это праздник всех, кто любит спорт – вне зависимости от места проживания, профессии и возраста. Радует, что к нам сегодня присоединились и жители, и гости нашего города. Желаю всем высоких результатов, достичь своих целей, больше уверенности в себе и успешно сдать упражнения комплекса ГТО, максимум позитива и бодрости", - сказал заместитель начальника кинологического Центра, майор Василий Полежаев.

На спортивных площадках под музыку прошли соревнования по бадминтону, мини-футболу и волейболу.

"Сегодня мы приехали с внучкой в парк покататься на велосипедах. И приятно были удивлены, что тут проходят спортивные игры, сдачи нормативов и общая зарядка. С удовольствием поиграли в бадминтон с представителями Росгвардии и попробовали свои силы в сдаче нормативов. Отлично взбодрились. Спасибо вам большое за такое интересное мероприятие, - поделилась жительница Тюмени Ирина Суворова.

Все участники спортивного праздника получили массу положительных эмоций, лучшие спортсмены награждены дипломами, а детей сотрудники Росгвардии угостили сладостями.