  • 12 августа 201912.08.2019понедельник
  • USD65,2543
    EUR73,0196
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер северо-восточный

Нижневартовские браконьеры наловили стерляди на полтора миллиона рублей

Происшествия, 13:37 12 августа 2019

ОМВД России по Уватскому району (архив) | Фото: ОМВД России по Уватскому району (архив)

Три жителя Нижневартовска, незаконно выловившие осетров и стерлядей, предстанут перед судом, сообщает прокуратура Нижневартовского района.

В июне браконьеры на реке Вах в Нижневартовском районе выловили девять сибирских осетров и пятнадцать стерлядей.

Размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составил более 1,5 млн рублей. Два обвиняемых добровольно выплатили более 1 млн рублей. Для взыскания оставшейся суммы в 500 тыс. рублей прокурором Нижневартовского района заявлен гражданский иск.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Добыча сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ, запрещена. Рыба относится к особо ценным видам. Также запрещена и добыча стерляди в период и в местах нереста.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Нижневартовский район , прокуратура , рыбы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:59 12.08.2019В Заводоуковске покупатель квартиры похитила у хозяйки золотые украшения
13:37 12.08.2019Нижневартовские браконьеры наловили стерляди на полтора миллиона рублей
12:53 12.08.2019Водитель Kia Rio погиб в ДТП в Вагайском районе
12:31 12.08.2019В Надыме продавцу грозят исправительные работы за продажу алкоголя подросткам