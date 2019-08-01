Нижневартовские браконьеры наловили стерляди на полтора миллиона рублей

| Фото: ОМВД России по Уватскому району (архив) | Фото: ОМВД России по Уватскому району (архив)

Три жителя Нижневартовска, незаконно выловившие осетров и стерлядей, предстанут перед судом, сообщает прокуратура Нижневартовского района.

В июне браконьеры на реке Вах в Нижневартовском районе выловили девять сибирских осетров и пятнадцать стерлядей.

Размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составил более 1,5 млн рублей. Два обвиняемых добровольно выплатили более 1 млн рублей. Для взыскания оставшейся суммы в 500 тыс. рублей прокурором Нижневартовского района заявлен гражданский иск.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Добыча сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ, запрещена. Рыба относится к особо ценным видам. Также запрещена и добыча стерляди в период и в местах нереста.