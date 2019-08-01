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Шесть миллионов рублей необходимо Уватскому району для замены теплосетей

Экономика, 18:43 13 августа 2019

www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Шесть миллионов рублей потребуется на ремонт теплосетей в Увате, Алымке и Красном Яре, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

В июле глава района Сергей Путмин направил в региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства заявку о выделении 6 млн рублей на замену трубопроводов. Теплосети изношены, повреждены коррозией и существует риск высокой степени аварийности. Необходимо заменить 1 тыс. 411 метров трубы на стальные трубопроводы в пенополиуретановой изоляции.

В Уватском районе проводится реконструкция инженерных систем: ведутся проектно-изыскательские и строительные-монтажные работы на многих объектах жилищно-коммунального хозяйства. В частности проведен расчет ремонта сетей теплоснабжения в Увате, Алымке и Красном Яре.

Теплосети в Алымке построены в 1998 году. Здесь требует замены 383 метра трубы по ул. Центральной. В этот же период построены трубопроводы и в Красном Яре. Ремонту подлежит участок длиной 528 метров по ул. Стивы Дорониной. А в Увате 500 метров теплосетей нужно заменить по ул. Октябрьской, Дзержинского и объездной дороге. Данные сети обеспечивают теплом 200 потребителей, а также четыре административных здания и школу.

Напомним, в мае во время визита в Уватский район губернатор Александр Моор поручил подготовить документы для выделения средств на капитальный ремонт сетей из-за невозможности выполнения работ за счет тарифной составляющей.

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# ремонт теплосетей , Уватский район

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