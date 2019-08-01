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15 августа в Тюмени тепло, возможен дождь

Общество, 07:30 15 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 23 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 15 августа, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают, что ясное солнечное утро на весь день сменит переменная облачность. После обеда возможен дождь.

Утренний северо-западный ветер станет просто северным, а к ночи вернется к направлению в начале суток. Его скорость составит 1-3 метра в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление 752-753 мм рт. ст.

Заход солнца в 20 часов 21 минуту. Долгота дня 15 часов 15 минут.

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