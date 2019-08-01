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За убийство собаки на жителя Муллашей завели дело

Происшествия, 11:58 15 августа 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Муллашей, застрелившего собаку, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Мужчина убил собаку 12 августа.

"По предварительным данным, стаффордширский терьер без намордника забежал на участок к местному жителю и начал гоняться за гусями. 14-летняя дочь владельца участка зашла в дом и пожаловалась на происходящее отцу. Мужчина взял ружье, вышел на улицу, прошел на соседний двор, где в этот момент находился пес, и застрелил его. Затем фигурант убрал убитого терьера в мешок, вывез в неустановленное место и захоронил", — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Расследование продолжается.

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# полиция , собаки , уголовное дело

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