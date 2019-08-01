Агрофирма "КРиММ" собирает урожай с полей

| Фото: krimm.ru | Фото: krimm.ru

Первый урожай на полях агрофирмы "КРиММ", Упоровский район превзошел ожидания. Капусты собрано по 60 тонн с га, получено первые шесть тысяч тонн озимой пшеницы.

"Пшеница в этом году получилась отличного качества, продовольственная, и быстро нашла своего покупателя. В самом разгаре уборка овощей и раннего картофеля, которого уже собрали более трех тысяч тонн. В общем, более-менее благоприятные погодные условия и работа по подготовке полей, их выравнивание, дали результат, - говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов. - Уже который год мы делаем ставку на разнообразие продукции - это морковь, различные виды салатов, баклажаны, грунтовой огурец, перец, свекла и капуста. Все это стараемся сами перерабатывать. Благодаря этому мы формируем целую линейку продукции и предлагаем ее покупателям, как в сыром, так и в обработанном виде".

Не остается без внимания и новый завод по переработке картофеля.

"Недавно у нас в гостях побывал известный предприниматель руководитель комитета по агропромышленной политике "Деловой России" Андрей Даниленко и высоко оценил наши новые продукты из картофеля. Совсем скоро их внешний вид на прилавках сильно изменится. Мы уже закупили новую, качественную пленку, в которую она будет упакована", - отметил руководитель агрофирмы.