Минстрой внедрит индекс качества городской среды, заявил Якушев

| Фото: Минстрой РФ, Даниил Савиных | Фото: Минстрой РФ, Даниил Савиных

Индекс качества городской среды рассчитают для Тюмени и еще 1 тыс. 113 российских городов. Как рассказал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, этот показатель станет одним из главных оценки муниципалитетов.

Эксперты оценят 36 показателей, среди которых - количество общественных пространств и благоустроенных дворов, качество автодорог, экология, цифровые сервисы, возможность получения соцуслуг, доступная среда и даже число фотографий наиболее полюбившихся местным жителям мест. Этот индекс станет лакмусовой бумажкой и поможет четко понять, где и какие проблемы есть, считает глава Минстроя.

"Конечно, недовольных будет много, все увидят реальную картинку. Также было с инвестиционным рейтингом, прекрасно помню, что в первых исследованиях позиции Тюменской области были невысокими. В начале было возмущение, что нас не так посчитали, а когда нам популярно разложили и показали наши "болевые точки" и мы начали над ними работать, то достигли очень хороших результатов. Я больше чем уверен, что этот индекс даст серьезный рывок вперед, чтобы города становились комфортными для проживания", - уверен Владимир Якушев.

Дарья Казакова