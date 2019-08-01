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В поселке Московский прошел шахматный фестиваль

Спорт, 11:01 18 августа 2019

Спортивный праздник, посвященный 75-летию региона, прошел в поселке Московский. Жителей ждал сеанс одновременной игры в шахматы с многократным чемпионом мира Анатолием Карповым, работали площадки ГТО, , сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Анатолий Карпов, поздравляя гостей фестиваля с юбилеем Тюменской области, отметил активное развитие шахмат в регионе.

"За девять лет мы с вами сделали очень многое и не останавливаемся на этом, - рассказал Анатолий Карпов. - Буквально вчера открыли детскую студию шахмат на улице Депутатской в Тюмени, вчера также договорились о том, что будут преподаваться шахматы в детском центре при женском монастыре. Наши шахматные фестивали уже стали очень популярными".

Секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов призвал ребят быть активными и целеустремленными. "И тогда любая победа - в спорте или в жизни - будет вам по плечу. Если вы чего-то по-настоящему захотите и приложите к этому много усилий - у вас все получится", - обратился к юным спортсменам Артюхов.

На фестивале наградили многодетные семьи Левашиных, Сорокиных и Козыревых, в них занимаются шахматами не только родители, но и дети. Они получили шахматные наборы с подписью Анатолия Карпова.

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# Анатолий Карпов , Тюменский район , шахматы

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