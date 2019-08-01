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Участки улиц Ленина и Красина в Тюмени будут закрыты до 30 августа

Политика, 18:21 19 августа 2019

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Срок перекрытия движения транспортных средств на участке от дома №2 до дома №16 по ул. Ленина и на участке от ул. Ленина до ул. Республики по ул. Красина продлен до 30 августа.

В это время будут идти работы по реконструкции тепловой сети, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Движение транспортных средств организовано в двустороннем режиме по ул. Республики от ул. Ленина до ул. Семакова и по ул. Перекопской от ул. Республики до ул. Ленина.

"Участников дорожного движения просим заранее планировать маршруты движения и обращать внимание на дорожные знаки. Пути объезда: улицы Республики, Чернышевского", — рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Напомним, ремонт теплосетей ведется на ул. Ленина с 25 июня. Ранее сообщалось, что движение транспортных средств будет прекращено по 15 августа.

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# перекрытие движения , ремонт

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