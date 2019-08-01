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Дублер ФК "Тюмень" примет на домашнем поле "Металлург"

Спорт, 09:35 20 августа 2019

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Дублеры ФК "Тюмень" примут на домашнем поле "Металлург" из Аши 20 августа. Начало в 13 часов, сообщает пресс-служба тюменской футбольной дружины.

Соперник ФК "Тюмень" уже несколько лет считается главным фаворитом турнира. В текущем сезоне футболисты из Аши еще не проигрывали. Лишь в трех матчах из 14 соперники смогли разойтись с ним миром. В прошлом сезоне тюменцы дважды уступили "Металлургу" – 0:2 и 0:4.

Напомним, в первенстве России по футболу среди команд третьего дивизиона тюменцы на выезде обыграли "Челябинск-М" со счетом 1:0, а затем дома нанесли поражение "Торпедо" из Миасса.

Вход на матч свободный.

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# ФК "Тюмень" , футбол

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