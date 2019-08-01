Выставку к юбилею комсомола открыли в опорном вузе

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Выставка "Комсомол в судьбе Отечества" развернулась в фойе первого корпуса Тюменского индустриального университета. Она приурочена к 100-летнему юбилею Тюменской областной комсомольской организации, который отмечается 22 августа, сообщает пресс-служба университета.

Экспонаты, как рассказали сотрудники музея истории естествознания и техники Зауралья Тюменского индустриального университета, посетители могли видеть в октябре 2018 года, когда страна отмечала столетие Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ).

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Вновь открывшаяся экспозиция, по словам исполняющей обязанности директора НИИ истории науки и техники Зауралья Марии Почежерцевой, дополнена уникальными экспонатами. Отдельные стенды посвящены наградам комсомольской организации, которые она получила за воспитание молодежи, боевые заслуги в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, за проявленную инициативу в деле ударного труда, строительства, освоении целинных и залежных земель.

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

"Это была мощная организация, - подчеркнула Мария Почежерцева. - Комсомол – активный участник строительства в нашей стране крупнейших гидроэлектростанций, шахт, металлургических и химических предприятий, железнодорожных магистралей, освоения нефтегазовых месторождений. Школу комсомола прошли несколько поколений россиян – около 200 миллионов человек, большинство из них вспоминают эти годы как лучшие в своей жизни. Этим людям и посвящена наша выставка".

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Экспозиция, рассказывающая об истории тюменского комсомола, его вкладе в общее дело молодых, а также о деятельности комсомольской организации Тюменского индустриального университета, будет работать в течение месяца по адресу: ул. Володарского, 38. По всем вопросам можно обращаться в Музей истории естествознания и техники Зауралья ТИУ по телефону 28-36-67.