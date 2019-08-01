Если тебе комсомолец имя

Фото из Фондов Пуровского районного краеведческого музея Фото из Фондов Пуровского районного краеведческого музея

Комсомольцы аэропорта поселка Уренгой и геофизической экспедиции каждое лето выезжали на заготовку сена для подсобного хозяйства. Увлекательной и интересной эту трудовую повинность умел сделать секретарь комсомольской организации Иван Киселёв.

Накануне 100-летия ВЛКСМ в историко-краеведческом музее Пуровского района была открыта тематическая выставка "Путевка длиною в жизнь". На ней представлена коллекция документов, фотографий, наград этой первичной организации, которые собрал и передал музею его многолетний друг Иван Константинович Киселёв.

Его жизнь и работа в районе в свое время была плотно связана с комсомолом. Он приехал в поселок Уренгой в 1979 году молодым специалистом после окончания Рижского летно-технического училища. Работал в аэропорту, в течение шести лет ежегодно его избирали секретарем комсомольской организации. В его "первичке" было более 30 человек, и благодаря своему лидеру она всегда была в числе лучших не только в поселке, но и в районе.

Одним из заданий было шефство над школьным классом. Иван Киселёв организовывал для учащихся встречи с интересными людьми, с летным составом, устраивал ознакомительные полеты школьников на буровые, ездил с ними в турпоездки в Москву и Ленинград. Был на их выпускном вечере и до сих пор поддерживает с ними связи.

Отчитывались секретари первичных организаций о своей работе на районных комсомольских конференциях. Иван Киселёв был делегатом 33-й в 1981 году и 34-й в 1984 году. В этот период он был награжден почетными грамотами бюро райкома комсомола Пуровского района и окружного комитета комсомола. Решением Центрального комитета ВЛКСМ Киселёву вручили знаки "Молодой гвардеец 11 пятилетки" и "За отличие в труде".

В 1990 году его избрали депутатом Уренгойского поселкового Совета народных депутатов. Тогда у него появилось партийное поручение - внештатный инспектор районного комитета народного контроля, которого тогда боялись больше, чем ОБХСС. Пришлось также поработать в качестве внештатного инспектора от природоохранного комитета Тюменской области. Также был общественным инспектором по безопасности полетов.

В конце девяностых годов Иван Константинович с семьей переехал в райцентр. В 2006 году он окончил академию гражданской авиации в Санкт-Петербурге, факультет государственной службы (авиационный менеджмент).

Уже сорок лет он живет и работает на пуровской земле. Он и сейчас продолжает трудиться в Тарко-Салинском центре организации воздушного движения филиала "Аэронавигация Севера Сибири".

Вся жизнь нашего героя, как видно из его биографии, стала подтверждением комсомольского лозунга, широкого известного еще в то время, когда он вступал в эту организацию: "Если тебе комсомолец имя - имя крепи делами своими!". Понимание важности и необходимости общественной работы, бескорыстной помощи другим людям он с молодых лет пронес через всю жизнь, что может стать хорошим примером для сегодняшних молодых волонтеров и добровольцев.

Сотрудник Пуровского районного краеведческого музея Наталья Храмова