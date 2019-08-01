Винзилинский завод керамзитового гравия получил статус "Организация года"

| Фото: atmr.ru/ | Фото: atmr.ru/

ООО "Винзилинский завод керамзитового гравия" одержал победу в номинации "Организация года" среди организаций промышленности строительных материалов численностью свыше 300 человек конкурса строительных достижений Тюменской области, сообщает администрация Тюменского района.

Основной вид деятельности предприятия – производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий. В 2018 году ООО "ВЗКГ" сохранило положительную динамику в объемах выпуска и реализации своей продукции по сравнению с 2017 годом. Объем выпуска керамзитового гравия возрос до 1 тыс. 600 куб. метров в сутки.

Линейка выпускаемой продукции каждый год расширяется: в 2018 году она достигла 315 наименований. В производство запускаются новые виды качественной сертифицированной продукции, востребованной как в жилищном строительстве, так и в стратегических отраслях топливно-энергетического комплекса.

Предприятие работает полную рабочую неделю, обеспечивая занятость жителей муниципального образования п. Винзили. Большое внимание на заводе уделяется охране труда. Ведется работа по минимизации профессиональных рисков на рабочих местах.

Коллектив завода ведет общественную работу. Неоднократно предприятие оказывало содействие в благоустройстве жилой и лесной зон пос. Винзили. Заводчане принимают участвуют в общественных мероприятиях муниципального образования. Так, у завода есть своя спортивная команда, которая неоднократно становилась чемпионом и призером среди трудовых коллективов поселка по шахматам, волейболу, мини-футболу, баскетболу и легкой атлетике.