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Спортсмены из разных регионов страны вышли на старт первого полумарафона в Тобольске

Спорт, 09:46 26 августа 2019

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

450 бегунов из 19 регионов страны, 50 населенных пунктов испытали силы в первом тобольском полумарафоне "АМПЕР", сообщает администрация Тобольска.

Спортсмены и любители бега преодолели на трассе в исторической части Тобольска три дистанции на выбор - 5, 10 и 21 км. Полумарафон организован общественной организацией "Культурная столица" при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

"Я приехал с друзьями в Тобольск из Новокузнецка, чтобы поучаствовать в полумарафоне. Занимаюсь бегом, стараюсь поддерживать себя в хорошей форме, и сегодня я стал лучшим на дистанции 10 километров. Доволен мероприятием, организация на высшем уровне, трасса - отличная! Очень здорово было пробежать по красивейшим местам города. Такого кремля, как в Тобольске, не видел никогда", - рассказал участник забега Александр Чистяков.

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# АМПЕР , полумарафон , Тобольск

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