Инфляция в Тюменской области ниже, чем в целом по России

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Инфляция в Уральском федеральном округе в июле 2019 года сохранилась ниже общероссийских показателей в основном за счет Тюменской области, где данный показатель составил 3,1 %, и Челябинской области - 4 %.

Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центрального Банка России.

Годовая инфляция в УФО в июле 2019 года продолжила замедляться, составив 4,1 % против 4,2 % в июне.

Темпы прироста цен снизились в основном за счет меньшей, чем годом ранее, индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. При этом показатель базовой инфляции, который не учитывает динамику тарифов, стоимости топлива и плодоовощной продукции, также снизился до 3,9 % с 4 % в июне, что свидетельствует об устойчивости тенденции замедления инфляции.

Продовольственная инфляция в УФО в июле практически не изменилась, оставшись на уровне 5 %. Наиболее заметное замедление годовой инфляции было обеспечено эффектом базы, который был сформирован интенсивным ростом цен практически по всем категориям мясной продукции во втором полугодии 2018 года. Последовавшее за этим увеличение объемов производства продукции животноводства в сочетании с запуском новых производственных комплексов привело к насыщению рынка и снижению цен, в основном на свинину и говядину, в июне-июле 2019 года.

Динамика цен на овощи и фрукты в июле по-прежнему находилась под воздействием ситуации на мировом рынке, сложившейся из-за неблагоприятных погодных условий в континентальной Европе, а также в Китае. Ряд стран – традиционных поставщиков России частично переориентировали поставки овощей и фруктов на европейское направление. Это привело к сокращению предложения в, том числе, и на российском рынке. В результате, годовые темпы роста цен на импортные яблоки и картофель в июле увеличились. При этом сезонное снижение цен на томаты было не таким заметным, как в июле 2018 года. По мере поступления в продажу свежего урожая российского производства воздействие упомянутых внешних факторов на цены будет снижаться.

С 1 июля сыры, сливочное масло и молочные консервы должны проходить электронную ветеринарную сертификацию, а продукция, изготовленная с применением заменителей молочных жиров, должна располагаться в магазинах отдельно от изготовленной из натуральных молочных компонентов. Наличие спроса на качественную молочную продукцию позволило производителям и торговым сетям постепенно повышать цены, что в сочетании с эффектом базы первой половины прошлого года привело к ускорению годовой инфляции по молоку и молочным продуктам.

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в УФО выросла до 2,9 % с 2,8 %. Как и в целом по России, это было обусловлено динамикой цен на рынке моторного топлива. В июле завершилось действие соглашения нефтяных компаний и правительства РФ о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. В результате годовые темпы прироста цен на автомобильный бензин в регионах УФО выросли до 2 %, на дизельное топливо – до 4,1 %.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, значение годовой инфляции вернется к 4 % в начале 2020 года.