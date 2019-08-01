Запсибкомбанк поддержит форум "День знаний для предпринимателей – 2019"

| Фото: zapsibkombank.ru/ | Фото: zapsibkombank.ru/

Регистрация на VII ежегодный бизнес-форум "День знаний для предпринимателей - 2019" открыта на официальном сайте. Официальным партнером мероприятия выступает ПАО "Запсибкомбанк".

Предполагается, что в форуме примут участие более 1 тыс. предпринимателей. Эксперты и представители бизнес-сообщества регионального и федерального уровня расскажут о трансформации способов ведения бизнеса и интеграции цифровых технологий в бизнес-процессы. Как рассказала директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых, мероприятие будет интересно всем участникам бизнес-процессов.

"Запсибкомбанк традиционно поддерживает бизнес-мероприятия для предпринимателей и ежегодно выступает партнером Дня знаний для предпринимателей. Мы приглашаем всех корпоративных клиентов банка на форум и будем рады разделить радость от получения новых знаний и практик", - отметила она.

Кроме того, будут обсуждаться актуальные темы и тренды цифровизации: цифровая эволюция органов власти и изменение порядка взаимодействия с бизнесом, вызовы цифрового времени, каналы современной коммуникации с клиентами, выгоды и плюсы цифровизации для современных предпринимателей. Откроет форум губернатор Тюменской области Александр Моор.

Бизнес-форум "Дни знаний для предпринимателей" пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) 11 сентября с 9 до 18 часов, для участие нужна регистрация на официальном сайте.