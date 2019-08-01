Сотрудники АО "Транснефть – Сибирь" участвовали в выпуске мальков чира в реку Таз

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Сотрудники Уренгойского управления магистральных нефтепроводов (УМН) АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие в выпуске мальков чира в реку Таз на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Мероприятие проводилось в рамках программы развития искусственного воспроизводства ценных видов рыб на территории Тазовского района при поддержке правительства ЯНАО.

Молодь чира в количестве 82 тысяч штук выращена в экспериментальной садковой линии в акватории реки Таз. Садки смонтированы в рамках инвестиционного проекта строительства завода по разведению молоди сиговых видов рыб в поселке Тазовский. Реализация проекта осуществляется согласно шестистороннему соглашению между полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, правительства Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, ПАО "Транснефть" и АО "Корпорации Развития".

В ходе реализации проекта в полном объеме проведены инженерно-изыскательские работы под строительство проектируемых зданий и сооружений рыбоводного завода, до конца августа планируется завершить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические и историко-культурные изыскания. Кроме того, завершается разработка проектной документации, после чего она будет направлена на прохождение государственной экспертизы.

Реализация подобных совместных проектов является примером эффективного взаимодействия региональной власти и ПАО "Транснефть", а также дает АО "Транснефть – Сибирь" возможность проводить экологические компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия производственных объектов.

На территории Тазовского района ЯНАО АО "Транснефть – Сибирь" эксплуатирует головную нефтеперекачивающую станцию "Заполярье", пункт подогрева нефти, линейную часть магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе, включая подводный переход через реку Таз.