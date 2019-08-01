Воспитанники Луизы Носковой лидировали на Кубке Тюменской области

| Фото: школы Луизы Носковой | Фото: школы Луизы Носковой

Достойные результаты во втором этапе Кубка Тюменской области показали биатлонисты спортивной школы Луизы Носковой. Второй этап Кубка Тюменской области по биатлону проходил на базе спортивного комплекса "Сосновый бор" в Заводоуковске 24-25 августа.

В первый день соревнований в спринт-кроссе на дистанции 4,5 км у девушек первое место заняла Маргарита Болдырева, второе - Александра Сычугова. У юношей в спринт-кроссе на дистанции 6 км первым стал Егор Старых, второе место у Никиты Малюгина.

Во второй день соревнований прошла индивидуальная гонка на лыжероллерах. У девушек на дистанции 7,5 км серебро у Ксении Максемовой. У юношей в этом же виде программы серебро у Артема Рябцева, бронза у Егора Старых.

Также представительницы ОСШОР показали блестящие результаты: Анастасия Козлова стала лидером в гонке на 5 км и в спринте на 3 км, Александра Сычугова финишировала третьей в обеих дисциплинах.

| Фото: школы Луизы Носковой | Фото: школы Луизы Носковой

В общем командном зачете в лидеры вышел Уватский район, набравший 564 балла, команда "Заводоуковск-1" заняла второе место с 547 баллами, Тюменский район расположился на третьей строчке – 492 балла.