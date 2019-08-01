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Тюменским экспортерам помогут разместиться на площадке Alibaba.com

Экономика, 19:16 29 августа 2019

Центр поддержки экспорта Тюменской области | Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области

Бесплатно размещаться на крупнейшей электронной торговой площадке мира Alibaba.com смогут экспортеры Тюменской области. Услуга предоставляется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", сообщает региональный Центр поддержки экспорта.

Производственные и торговые экспортно-ориентированные компании, зарегистрированные на юге Тюменской области, смогут воспользоваться новым сервисом уже в ближайший месяц.

"Для этого необходимо до 15 сентября подать заявку в Центр поддержки экспорта и заполнить анкету. Все запросы будут рассмотрены экспертной комиссией. Из их числа выберут три самых перспективных предприятия, которые получат возможность размещаться на электронной площадке в статусе "Золотой поставщик" один календарный год, - рассказал руководитель Центра Сергей Полухин. - Дополнительных требований для получения услуги нет. Участвовать в проекте могут как молодые компании, так и имеющие экспортный опыт".

Заявки на участие в отборе принимаются на электронный адрес PoluhinSV@72to.ru или по адресу: Тюмень, ул. Республики, 142, офис 322. Контактный телефон +7 (3452) 534000 (доб. 1003).

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# бизнес , центр поддержки экспорта Тюменской области , экспорт

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