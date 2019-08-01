Модернизация транспортной и энергетической инфраструктуры на селе помогает развитию тюменского АПК

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Ремонт дороги и газификация производственных площадок будут способствовать дальнейшему динамичному развитию сельхозкооператива "Таволжан" - одного из ведущих сельхозпредприятий Сладковского района. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Предприятие "Таволжан" вкладывает средства в строительство новых коровников и увеличение численности молочного стада, создает в сельском поселении новые рабочие места, активно участвует в социальном развитии деревни Таволжан", - отметил губернатор.

По данным на начало 2019 года, поголовье крупного рогатого скота в сельхозкооперативе превысило 4,4 тыс. голов, посевные площади - 20 тыс. га. Объем реализации молока увеличился с 6,7 тыс. тонн в 2016 году до 9,6 тыс. тонн в 2018 году. В хозяйстве трудятся более 300 человек. Это в пять раз больше, чем в период создания сельхозкооператива в 2001 году.

Для того, чтобы развитие сельхозкооператива продолжалось, необходимо отремонтировать дорогу к молочной ферме протяженностью 11 км, по которой движется большое количество молоковозов и сельхозтехники, добавил глава региона.

"Решено уже в 2020 году начать ремонт наиболее изношенного участка дороги протяженностью три километра. В 2021 и 2022 годах транспортная артерия, связывающая сельхозпредприятие и деревню Таволжан с региональной дорожной сетью, будет отремонтирована полностью", - сообщил Александр Моор.

Кроме того, областное правительство ведет переговоры с компанией "Газпром межрегионгаз Север" о включении Сладковского района в программу газификации до 2023 года. Речь идет и о тех населенных пунктах, в которых расположены производственные площадки сельхозкооператива "Таволжан". Газификация позволит существенно снизить себестоимость молока, отметил губернатор.

Совершенствование транспортной и энергетической инфраструктуры в сельских районах имеет очень большое значение для развития регионального агропромышленного комплекса и повышения инвестиционной привлекательности тюменской деревни, подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко