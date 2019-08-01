Более половины зерновых культур убрали с полей упоровские земледельцы

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Хозяйства Упоровского муниципального района перевалили экватор уборочной кампании. Как сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области, на 30 августа в районе убраны зерновые и зернобобовые культуры на площади 26,6 тысяч гектаров из 51,9 запланированных, или 51 %.

Валовый сбор составил 69,8 тыс. тонн при урожайности 26 центнеров с гектара.

Ближе всех к показателям упоровцев подошли хлеборобы Заводоуковского городского округа, которые убрали зерновые и зернобобовые на площади 25,8 тыс. га при плане 55,7 (46 %). Валовый сбор составил 82,3 тыс. тонн при урожайности 32 центнера с гектара.

В целом по области из 659 тыс. га убрано 186,3 тысяч, или 28,3 %. Валовый сбор составил 483,1 тыс. тонн, средняя урожайность 25,9 центнеров с гектара.

Борис Олейник