Объем производства "Тюменского бройлера" увеличился на двадцать процентов

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

Мощность шести новых корпусов птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" составляет 7 тыс. тонн мяса птицы в год. Благодаря их запуску общий объем производства увеличился на 20 % – до 40 тыс. тонн в год.

"Инвестиционная составляющая, безусловно, сыграла свою роль в таких показателях, но в то же время надо учитывать, что уже сейчас птицефабрика выпускает более 180 наименований продукции под федеральными брендами группы "ПРОДО", - говорит директор одного из крупнейших сельхозпредприятий Тюменского района Оксана Величко. - Понятно, что до бесконечности увеличивать ассортимент нет никакого смысла, но его обновление и совершенствование - непременное условие успеха на рынке".

В частности, отмечается увеличение объема халяльной продукции под брендом "Халиф". За последний год он увеличился в 2,5 раза, а его доля в общем объеме продаж всех брендов выросла с 1 % до 5 %.

"Мы продолжаем налаживать сотрудничество с федеральными, международными торговыми сетями и сетями общественного питания. Например, рост объемов поставок в KFC в 2019 году у нас составил 10 процентов по отношению к прошлому году", - рассказал Оксана Величко.