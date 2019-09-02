"Рубин" проведет автограф-сессию в Тюмени

Встречу с болельщиками проведет тюменский ХК клуб "Рубин" в кинотеатре на третьем этаже торгового центра "Премьер" 2 сентября, сообщает пресс-служба клуба.

Поклонников команды, ставшей в минувшем сезоне лучшей в Высшей хоккейной лиге, ждет общение со старожилами коллектива Михаила Звягина и новобранцами. Их в "Рубине" 16 – голкипер Алексей Артамкин, пять защитников и десять форвардов.

Игроки ответят на вопросы болельщиков, раздадут автографы. Также запланирован отдельный бонус тем, кто приобрел абонементы на новый сезон. Поклонникам клуба, кто решил купить разовый билет на все домашние матчи "Рубина", заветные квитки вручат лично хоккеисты.

Желающие смогут посмотреть документальный фильм о команде.