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ФК "Тюмень" одержал домашнюю победу над "Ладой"

Спорт, 12:31 02 сентября 2019

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Очередную победу в первенстве ПФЛ одержал ФК "Тюмень", сообщает пресс-служба клуба.

Подопечные Горана Алексича с минимальным счетом одолели "Ладу" из Димитровграда - 1:0. В начале матча команды пытались играть без середины поля, но до опасных моментов не доходило. Первый момент создали хозяева: мяч отскочил Бирюкову, и он пробил мимо ворот с убойной позиции. Гости ответили на исходе получаса. Волосян прошел по правому флангу и отдал передачу на свободного Васильева. "Тюмень" спас голкипер Денис Вамбольт. Вновь в игру ему пришлось вступить после выстрела Артема Аксененко. "Тюмень" была ближе к голу, но свой момент не реализовал Субботин, после паса от Бирюкова. Первый тайм так и закончился безголевой ничьей.

Второй тайм начался с замен: вместо Газданова вышел Теленков, а вместо Дзахова Карпов. Последний и разогнал опасную атаку сибиряков: прорвавшись по флангу он адресовал мяч Бирюкову. После серии отскоков бил Бурнаш – свою команду выручил Морозов. Два угловых закончилась ничем, но вскоре опасный штрафной чуть не привел к голу. Димитровградцев уберегла перекладина после удара Бирюкова.

"Тюмень" все же дожала гостей. После подачи углового Карпов на 84-й минуте протолкнул мяч в ворота. 1:0 - победа сибиряков.

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# ФК Тюмень , футбол

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