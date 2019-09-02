Дублеры МФК "Тюмень" финишировали четвертыми на турнире в Екатеринбурге

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Дублеры МФК "Тюмень" заняли четвертое место на турнире ФФСО-2019 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба клуба.

Соперниками тюменцев были уфимский клуб "Алга", "Сиб-Транзит" из Новокузнецка, новоуренгойский "Факел-ГДУ" и местная "Синара-ВИЗ-д". В заключительный день тюменцы сыграли вничью с уральцами 2-2. Первый тайм закончился со счетом 1:2, а во втором гости смогли забить еще раз.

Как рассказал главный тренер команды "Тюмень-д" Николай Иванов, команда начала турнир с двух поражений, затем одержала победу и сыграла вничью.

"Вначале команды были по-мастеровитей, но мы им не уступали, создавали моменты, надо было просто забивать. Вкатились в турнир плохо, но потом набрали разгон и уже грамотнее играли в тактическом плане, в обороне и атаке. По итогам турнира я бы поставил своей команде три с плюсом", - отметил Николай Иванов

По итогам турнира в личных номинациях лучшим защитником был признан тюменец Георгий Сорокин.

Сезон у "Тюмень-д" стартует в октябре. Еще месяц команда будет тренироваться, запланированы также товарищеские матчи.