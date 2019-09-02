Студентка опорного вуза признана чемпионом по тайскому боксу

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Студентка Тюменского индустриального университета Бегайым Какчекеева стала обладательницей чемпионского пояса по тайскому боксу. На чемпионате Европы по версии WMF (World Muaythai Federation) она провела первый профессиональный бой, сообщает пресс-служба вуза.

Турнир такого уровня впервые проходил в России. В Белгород съехались спортсмены из 20 стран мира. Самыми зрелищными стали бои профессионалов, в единственном из них женском победила 19-летняя Бегайым.

"Получить пояс чемпиона было моей мечтой. До сих пор трудно в это поверить, — сказала девушка. – В марте на чемпионате Мира в Таиланде я была третьей, тогда я еще выступала как юниор в любительской лиге. В июне мне исполнилось 19, и мне разрешили провести профессиональный бой".

У обладательницы чемпионского пояса есть новая цель – участие в профессиональной лиге чемпионата мира. Осенью предстоит турнир в Италии, в планах есть и тренерская работа с детьми. Но главным в жизни, по-прежнему, остается учеба в Институте геологии и нефтегазодобычи, Бегайым – будущий геолог.