Студентка опорного вуза признана чемпионом по тайскому боксу
Студентка Тюменского индустриального университета Бегайым Какчекеева стала обладательницей чемпионского пояса по тайскому боксу. На чемпионате Европы по версии WMF (World Muaythai Federation) она провела первый профессиональный бой, сообщает пресс-служба вуза.
Турнир такого уровня впервые проходил в России. В Белгород съехались спортсмены из 20 стран мира. Самыми зрелищными стали бои профессионалов, в единственном из них женском победила 19-летняя Бегайым.
"Получить пояс чемпиона было моей мечтой. До сих пор трудно в это поверить, — сказала девушка. – В марте на чемпионате Мира в Таиланде я была третьей, тогда я еще выступала как юниор в любительской лиге. В июне мне исполнилось 19, и мне разрешили провести профессиональный бой".
У обладательницы чемпионского пояса есть новая цель – участие в профессиональной лиге чемпионата мира. Осенью предстоит турнир в Италии, в планах есть и тренерская работа с детьми. Но главным в жизни, по-прежнему, остается учеба в Институте геологии и нефтегазодобычи, Бегайым – будущий геолог.