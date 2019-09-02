Тюменское предприятие реализует инвестиционный проект

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Станцию технического обслуживания грузовых автомобилей откроет в Тюмени ООО "Каскад" в ходе реализации инвестпроекта, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Проект предполагает реконструкцию здания, в котором расположатся пять постов по обслуживанию тягачей, а также автомойка, шиномонтажная станция и магазин запчастей.

Для завершения проекта компания планирует воспользоваться финансовой поддержкой Инвестиционного агентства, которую потратит на приобретение оборудования.

Завершение строительства планируется до конца 2019 года. Предприятие создаст 18 новых рабочих мест. ООО "Каскад" будет осуществлять кузовные и покрасочные работы, ремонт двигателей, узлов и агрегатов, в том числе КПП и заднего моста.