Уральцу грозит тюрьма за обман жителя Заводоуковска

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

До пяти лет лишения свободы грозит безработному из Свердловской области, обманувшему жителя Заводоуковска на 60 тыс. рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Заявление от местного жителя поступило в межмуниципальный отдел МВД России "Заводоуковский". Мужчина сообщил о том, что стал жертвой мошенника. Сумма ущерба составила 60 тыс. рублей.

"Потерпевший рассказал стражам правопорядка, что выставил объявление о продаже автомобиля ГАЗ. Вскоре ему позвонил молодой человек и сообщил, что желает приобрести авто, однако в данный момент не располагает необходимой суммой. Он предложил отдать ему машину в долг, под расписку. Деньги обещал заплатить ровно через месяц", - рассказали в областной полиции.

Мужчина согласился на сделку и передал машину молодому человеку. Спустя 30 дней он попытался связаться с "покупателем", но выяснилось, что ему оставили ложные контактные данные. Житель Заводоуковска обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался житель Свердловской области. Его задержали. На допросе фигурант не стал отрицать вины и признался в содеянном.

Уголовного дело возбудили по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Ранее информационное агентство "Тюменская линия" опубликовало материал о том, как защититься от интернет-мошенников.