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Госавтоинспекторы проверят тюменских водителей на трезвость

Общество, 18:21 03 сентября 2019

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в Тюмени с 4 по 8 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Наряды полка ДПС ГИБДД будут дежурить на дорогах в разное время суток, останавливать авто и проверять водителей на признаки алкогольного или наркотического опьянения.

Инспекторы учтут анализ ДТП и места их совершения по тем или иным нарушениям правил дорожного движения.

ГИБДД призывает автомобилистов к ответственному вождению.

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# водители , ГИБДД Тюменской области , сплошная проверка

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