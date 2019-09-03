Госавтоинспекторы проверят тюменских водителей на трезвость

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в Тюмени с 4 по 8 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Наряды полка ДПС ГИБДД будут дежурить на дорогах в разное время суток, останавливать авто и проверять водителей на признаки алкогольного или наркотического опьянения.

Инспекторы учтут анализ ДТП и места их совершения по тем или иным нарушениям правил дорожного движения.

ГИБДД призывает автомобилистов к ответственному вождению.