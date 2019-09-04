Тюменские студотряды посоревнуются в восьми видах спорта

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Десятая спартакиада студенческих отрядов Тюменской области пройдет в Тюмени с 12 по 18 сентября, сообщает пресс-служба ТИУ.

Студенты будут выявлять сильнейших в баскетболе 3х3, боулинге, волейболе, дартсе, мини-футболе, мас-рестлинге, перетягивании каната и арм-рестлинге. Соревнования будут проводиться в легкоатлетическом манеже, СОК "Здоровье", также в боулинг-ресторане BrooklynBowl. Имя самого спортивного отряда Тюменской области будет названо на закрытии спартакиады 18 сентября.

Боец студенческого отряда "Веста" ТИУ Юлия Тюленева считает, что спартакиада позволяет весело провести время, поддержать свой отряд и завести новые знакомства.

"Каждый боец должен принять участие в спартакиаде, так как для спортсменов — это возможность попасть на окружной или всероссийский слеты. Для ребят, которые вообще никогда ничем подобным не занимались, возможность найти себя в каком-либо виде спорта", - отметила Юлия Тюленева.

Заявки от отрядов принимаются до 9 сентября по почте darina.belova18@bk.ru. Телефон в Тюмени 68-58-71.