Западно-Сибирский завод блочного технологического оборудования расширяет бизнес

| Фото: pt-eng.ru | Фото: pt-eng.ru

Западно–Сибирский завод блочного технологического оборудования приобрел трансформаторную подстанцию мощностью 630 кВт и пункт коммерческого учета для обеспечения производства электрической энергией в связи с нехваткой мощности существующей подстанции, это позволит существенно увеличить производственные мощности, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Предприятие производит технологическое оборудование, металлоконструкции и блочно - модульные сооружения различного назначения для нужд нефте - газовых месторождений, также панельно-каркасные здания различного назначения.

В 2018 году произведено 3 тыс. 695 тонн металлоконструкций и 624 кв.метров блочно-модульных зданий.

По словам генерального директора Инвестиционного агентства Андрея Шальнева, в начале 2019 года приобретено новое сварочное оборудование марки ESAB, позволяющее производить сварку трубопроводов и металлоконструкций из черного металла, нержавеющей стали и алюминия. Помимо этого обновлен парк покрасочного оборудования и приобретен листогибочный пресс длиной 3,1 метра и усилием 125 тонн. Заменены старые и изношенные кран-балки в производственном цехе, в июле ожидается поступление испытательного стенда для гидравлических испытаний трубопроводов давлением до 2,5 тыс. бар.

В настоящее время станочный парк предприятия позволяет выполнять все виды механообработки, в том числе плазменную резку, фрезерование, сверловку и токарную обработку металла. Сварочные работы ведутся механизированным в среде активных газов (смесях) и автоматическим под флюсом способами сварки.

Численность персонала предприятия - более 200 человек.

Проект находится на сопровождении Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".