Тюменские производители представили регион в Казахстане

| Фото: Торгово-промышленной палаты Тюменской области | Фото: Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Тюменские предприятия "Тюменские аэрозоли", "Тюменский машиностроительный завод", "Инома" и "Сибирский целитель" представили регион на бирже контактов в Республике Казахстан. Экспортеры презентовали свою продукцию в формате B2B, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

С 27 по 30 августа делегация региона при участии Центра поддержки экспорта, департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства совершила деловой визит в Нур-Султан.

В программу поездки входили деловые встречи и биржа контактов, в рамках которых были проведены переговоры с потенциальными партнерами из Казахстана по экспорту тюменской продукции и услуг. Дополнительно для участников бизнес-миссии были организованы посещения предприятий-импортеров в Нур-Султан.

Также делегаты смогли продемонстрировать образцы своей продукции участникам официального открытия представительства экспортно-ориентированных предприятий Тюменской области.

По итогам бизнес-миссии тюменские предприниматели уже ведут переговоры в рамках установленных контактов для обсуждения условий осуществления первых поставок.

"Бизнес-миссии - эффективный инструмент, который позволяет экспортерам добиться нужного результата, снизить риски и получить эффективные бизнес-связи", - отметил руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергей Полухин.