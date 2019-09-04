Упоровский район получил рекордный показатель урожайности картофеля

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На полях Упоровского муниципального района собирают по 350 центнеров картофеля с гектара. Об этом на заседании комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям сообщил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

"Это в два раза больше, чем у соседей, - подчеркнул он. - В районе ведется большая комплексная работа, в том числе и по мелиорации земель. Без серьезной работы с землей, ее плодородием, нельзя сегодня добиться хороших показателей. Есть над чем работать".

Благодаря высоким урожаям картофеля в Упоровском районе, в среднем по области этот показатель составляет на сегодняшний день 270 центнеров с гектара.

На полях Заводоуковского городского округа собирают по 143 центнера с гектара, Ишимского муниципального района - 180, Тюменского - 185, Нижнетавдинского – 260.

Владимир Чейметов напомнил, что по итогам 2018 года Тюменская область при урожайности 230 центнеров картофеля с гектара заняла пятое место в России.

Борис Олейник