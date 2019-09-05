Избирательные участки Тобольска готовы к Единому дню голосования

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Участковые избирательные комиссии Тобольска готовы к проведению Единого дня голосования 8 сентября.

Об этом главе города Максиму Афанасьеву доложили на заседании рабочей группы по проведению дополнительных выборов депутата Тобольской городской думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20, сообщает администрация муниципалитета.

Как рассказал заместитель председателя территориального избиркома Дмитрий Кейко, округ состоит из двух избирательных участков: № 1834 - в здании рыбопромышленного техникума и № 1836 - в помещении медицинского колледжа им. В. Солдатова. Обе участковые комиссии приступили к работе 26 августа.

"Избирательные участки оборудованы проводной телефонной связью, компьютерной техникой, технологическим оборудованием, информационными материалами. При проведении выборов будет использоваться технология изготовления протоколов с применением читаемого QR-кода. В ТИК города успешно проведены три всесистемные тренировки с привлечением членов участковых избирательных комиссий", - рассказал Дмитрий Кейко.

Досрочное голосование проводится в помещениях участковых избирательных комиссий с 28 августа по 7 сентября в будние дни с 16 до 20 часов, в выходные дни с 10 до 14 часов.

Нуждающимся в сопровождении избирателям окажут помощь социальные работники. В случае необходимости, предусмотрено транспортное обеспечение граждан для выезда к местам голосования. Горожане, которые не могут посетить избирательные участки по состоянию здоровья, смогут проголосовать на дому.

На всех участках предусмотрена выездная торговля и концертная программа.