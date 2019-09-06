Трагедия на трассе Шадринск - Ялуторовск: погибла девочка

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Два человека погибли, четверо получили травмы в дорожной аварии, произошедшей на 173 км трассы Шадринск – Ялуторовск 6 сентября около 6 часов.

Причиной трагедии стало столкновение ВАЗ-2110 и "Kia Spectra". По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу, обстоятельства ДТП выясняются.

В иномарке ехали 60-летний мужчина с женой, перевозившие 15-летнюю внучку из Курганской области в Нижневартовск на учебу. Девочка погибла. По предварительным данным, она спала на заднем сиденье, не была пристегнута ремнем безопасности. Бабушка доставлена в больницу с травмами, дедушке оказали медицинскую помощь на месте.

В отечественном автомобиле погиб водитель 1977 года рождения, житель Ульяновской области, двое пассажиров госпитализированы с различными травмами.

Движение по автодороге частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе.

В этом году это третья трагедия со смертью ребенка в ДТП, все погибшие дети – пассажиры легковых автомобилей. В двух случаях, в конце августа и сейчас, погибли юные северяне, которых везли домой после летнего отдыха.