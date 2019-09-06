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Художница Вера Хайрутдинова проведет мастер-класс по живописи

Общество, 15:49 06 сентября 2019

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Мастер-класс по живописи для детей и подростков в возрасте 9-14 лет пройдет в Музейный комплекс им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 8 сентября в 12 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

На мастер-классе художницы Веры Хайрутдиновой дети создадут картины, используя различные материалы и техники. Основные материалы обещают предоставить. Желающие могут принести собственные краски, белую темперу, кисти, мастихины, палитру, журналы с цветными картинками, салфетки, клей ПВА.

Мастер-класс проводится в рамках передвижной выставки художника Веры Хайрутдиновой "Яркие краски мира", организованной на средства гранта президента РФ. Продолжительность занятия 3-3,5 часа.

Контактный телефон 45-35-90.

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# дети , живопись , мастер-класс , подростки

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