Художница Вера Хайрутдинова проведет мастер-класс по живописи

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Мастер-класс по живописи для детей и подростков в возрасте 9-14 лет пройдет в Музейный комплекс им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 8 сентября в 12 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

На мастер-классе художницы Веры Хайрутдиновой дети создадут картины, используя различные материалы и техники. Основные материалы обещают предоставить. Желающие могут принести собственные краски, белую темперу, кисти, мастихины, палитру, журналы с цветными картинками, салфетки, клей ПВА.

Мастер-класс проводится в рамках передвижной выставки художника Веры Хайрутдиновой "Яркие краски мира", организованной на средства гранта президента РФ. Продолжительность занятия 3-3,5 часа.

Контактный телефон 45-35-90.