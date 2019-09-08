Игорь Халин: жители сельских поселений голосуют более активно

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Явка избирателей на выборах в Тюменской области к 10 часам составила 3,74% от общего числа граждан, имеющих право голоса. Жители региона выбирают 191 депутата разных уровней. Такие данные озвучил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

Комментируя ход голосования, он отметил, что в сельских поселениях явка с утра традиционно выше, чем в городских округах.

"На данный момент лидируют по явке сельские поселения - там 37 компаний и явка в среднем на уровне 5,6 процента. Далее идут городские округа, в частности Ялуторовск, где явка составила 5,25 процента, по Тюменскому району - 4,65 процента. По выборам в облдуму явка пока невысокая - 2,52 процента, здесь процесс в самом начале", - пояснил Игорь Халин.

Напомним, в регионе сегодня завершается 41 избирательная кампания, в результате будет распределен 191 депутатский мандат. Основными являются выборы депутата Тюменской областной думы по Калининскому одномандатному округу города Тюмени, выборы нового состава городской думы в Ялуторовске, депутата Тобольской городской думы по 20 округу. В Тюменском районе избирают полностью думы в 12 муниципальных территориях и по одному округу - выборы депутата в районную думу. Остальные выборы - уровня сельских поселений.

Все избирательные участки были открыты вовремя, без сбоев. Сегодня запущены комплексы обработки избирательных бюллетеней в Калининском избирательном округе на 45 участках.

Для удобства граждан в областной избирательной комиссии работает горячая линия - 8 (3452) 58-25-21.

Татьяна Тихонова