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В Ялуторовске впервые голосующие граждане дают напутствия будущим депутатам

Политика, 17:46 08 сентября 2019

Александр Смирнов | Фото: Александр Смирнов

Студент Степан Васильев впервые реализовал свое конституционное право - принял участие в голосовании. 18-летний юноша учится в Тюмени, но приехал домой, в Ялуторовск, для участия в голосовании.

Судьба родного города ему не безразлична, признается молодой человек. Здесь живут его родители, есть планы после окончания учебы вернуться в Ялуторовск.

"Заранее определился с кандидатом. Почитал программы, которые предлагают потенциальные депутаты, и решил, за кого отдам свой голос", - отметил он.

Степан Васильев рассказал, что от депутатов ждет большего внимания к проблемам молодежи.

В единый день голосования в Ялуторовске на участке 2714 свое избирательное право впервые смогли реализовать 11 юношей и девушек.

Евгения Диких

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